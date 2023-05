Coxinha de costelinha de porco é sensacional!

Massa

1 - Em uma panela grande, aqueça a água. Junte o caldo e misture bem até dissolver.

2 - Derreta a manteiga na água. Adicione o purê e a farinha de trigo. Mexa bem até começar a soltar do fundo da panela. Reserve.

Recheio

3 - Tempere as costelas com sal e pimenta a gosto. Cozinhe com a água na panela de pressão por 25 minutos depois que pegar pressão. Deixe esfriar e desfie a carne.

4 - Em uma frigideira média, aqueça o azeite, doure a cebola e o alho. Adicione a costela e cozinhe por 5 minutos. Corrija o sal e pimenta se necessário. Reserve.

5 - Abra a massa da coxinha, recheie com a costela. Feche e modele a coxinha. Repita até acabarem os ingredientes.

Empanamento

6 - Umedeça as coxinhas rapidamente na água e empane com o preparo. Frite por imersão em uma panela com óleo bem quente.

