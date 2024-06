Creme brulée com cobertura de doce de leite

1 - Em uma panela média, misture o creme de leite, o leite Integral e 7 colheres de açúcar de confeiteiro lem fogo médio até levantar fervura.

2 - Em uma tigela média, bata bem as gemas e misture bem com o creme de leite com o leite bem quente. Junte as cascas de limão e o extrato de baunilha.

3 - Coloque a mistura de gemas em ramequins com capacidade para 1/2 xícara. Acomode em uma assadeira com água e leve ao forno em 180 graus de 25 à 30 minutos.

4 - Retire do forno, polvilhe com o restante de açúcar de confeiteiro. Com um maçarico, queime até dourar a superfície. Distribua o doce de leite por cima e sirva.

