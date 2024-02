Crème brûlée de chá verde

1 - Em uma panela média, leve ao fogo alto o leite e o creme de leite para ferver. Ao levantar fervura, adicione o chá-verde, tire do fogo, tampe e deixe por 2 minutos.

2 - Na tigela da batedeira, bata as gemas e o açúcar em velocidade média por 2 minutos, ou até obter um creme claro e fofo. Aos poucos e sempre misturando com um batedor de arame (fouet), coe e junte a mistura de leite quente.

3 - Distribua em 6 tigelas refratárias (ramequins) de 8,5 cm de diâmetro. Leve ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, em banho-maria, por 45 minutos, ou até firmarem ligeiramente na borda, mas ainda estarem cremosos no centro.

4 - Tire do forno, deixe esfriar, cubra e leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas.

5 - Retire da geladeira e salpique o açúcar na superfície do creme. Com um maçarico, queime o açúcar até ficar com cor de caramelo. Sirva em seguida.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade por porção

Valor energético - 295Kcal

Carboidratos - 22,7g

Proteínas - 5,5g

Gorduras totais - 20,9g

Colesterol - 270,3mg

Sódio - 50,8mg

Fibras - 0g

