Creme de batatas com bacon e molho de parmesão

1 - Em uma panela média, frite o bacon até ficar sequinho. Escorra e reserve.

2 - Na mesma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. Quando começar a dourar, junte as batatas e cubra com o caldo. Deixe até as batatas ficarem macias. Processe com um mixer ou bata no liquidificador.

3 - Acrescente o molho de parmesão e misture até levantar fervura.

4 - Finalize acrescentando o bacon, manjericão e regando com azeite.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Creme de abóbora e gengibre

Creme de milho

Ovos mexidos com creme de ricota ficam deliciosos!