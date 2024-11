Crepioca com recheio de frango, milho, iogurte e agrião

1 - Em uma panela média, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e frite por 3 minutos, ou até dourar.

2 - Acrescente o frango, o milho e metade do sachê de caldo e refogue por mais 3 minutos. Tire do fogo, adicione o iogurte, misture e reserve.

3 - Em uma tigela média, coloque os ovos, a tapioca e o restante do caldo. Misture. Leve uma frigideira média untada ao fogo alto para aquecer.

4 - Abaixe o fogo e espalhe 1 concha da massa. Deixe por cerca de 1 minuto, até as bordas soltarem e o centro estar cozido, e vire com uma espátula. Repita o processo com o restante da massa.

5 - Distribua 2 colheres de sopa do frango e 1 xícara (chá) de folhas de agrião, enrole como panqueca. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Prepare esta bela receita de crepioca: prática, saborosa e rápida!

Pós treino? Prepare uma crepioca

Receita de crepioca rápida e fácil