Croquete de arroz doce com chocolate

1 - Em uma panela média, misture o leite, a água, o açúcar e o arroz, e coloque a canela. Tampe e deixe em fogo baixo por 25 minutos.

2 - Acrescente o leite condensado e deixe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar.

3 - Faça bolas do tamanho que desejar.

4 - Empane: passe na farinha, no ovo e na bolacha triturada.

5 - Frite-as no azeite. Passe no açúcar e na canela, derreta o chocolate no micro-ondas e sirva, da maneira que preferir.

