Crumble de frutas vermelhas é um bolo fácil e delicioso

1 - Corte a manteiga em cubos. Com as mãos ou no processador, misture com a farinha, o pão e o açúcar. A massa deve ficar como se fosse grandes grãos de areia.

2 - Em uma travessa média untada, coloque as frutas cortadas em pedaços e salpique a farofa por cima.

3 - Leve ao forno pré-aquecido 180 graus por cerca 30 minutos. Se quiser, sirva com uma bola de sorvete de creme ou iogurte.

