Cupcookies - uma mistura deliciosa de cookies com brigadeiro

Cookies

1 - Em uma batedeira com raquete, bata a manteiga e os açucares até homogeneizar. Misture a gema e o extrato de baunilha.

2 - Incorpore a farinha e o sal. Junte a cobertura fracionada de chocolate e mexa.

3 - Unte as formas (de petit gateau pequena), e forre o fundo com um pouco de massa. Deixe na geladeira por 1 hora.

4 - Em forno pré-aquecido a 180°C, leve os cookies. Antes de assar, coloque dentro das formas partes de papel manteiga para segurar as paredes do cookies. Asse por 18 a 20 minutos dependendo do forno. Tire do forno quando estiverem ligeiramente dourados. Espere esfriar.

Brigadeiro

5 - Em uma panela média, leve todos os ingredientes e deixe em fogo baixo. Misture constantemente até atingir o ponto de colher ou 88°C. Reserve.

Montagem e finalização

6 - Derreta a cobertura seguindo as instruções da embalagem. Passe no interior dos copos (para selar) e aguarde secar.

7 - Recheie e decore como preferir.

