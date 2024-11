Cuscuz com coco e leite de coco

1 - Em um recipiente médio, misture o flocão, o sal e a água aos poucos. O ponto ideal é quando você amassar a massa com as mãos e ela não se desmanchar. Seo necessário, adicione mais água. Cuidado para não deixar ensopado. Cubra com um pano e deixe hidratar por cerca de 15 minutos em temperatura ambiente.

2 - Incorpore à massa o coco e transfira, sem compactar para uma cuscuzeira pequena com água na metade do compartimento na parte inferior. Tampe-a e leve ao fogo baixo por 10 minutos ou até que o cuscuz fique inflado e macio ao toque.

3 - Desenforme o cuscuz em um prato e reserve.

4 - Em uma panela pequena, leve ao fogo baixo o leite, o açúcar e o leite de coco e deixe ferver.

5 - Banhe o cuscuz com a calda e polvilhe coco para decorar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Cuscuz no micro-ondas fica pronto rapidinho!

Cuscuz nordestino é uma delícia para qualquer hora

Aprenda a fazer um delicioso cuscuz marroquino

Cuscuz na frigideira com presunto e queijo

Cuscuz com ovo e queijo coalho é fácil e delicioso!