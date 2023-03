Cuscuz nordestino é uma delícia para qualquer hora

1 - Em uma tigela, misture os flocos de milho com a água e o sal. Deixe descansar por 20 minutos.

2 - Transfira para uma cuscuzeira e cozinhe no vapor. Caso não tenha a cuscuzeira, molde um punhado de cuscuz em um prato de sobremesa, em formato de meio círculo; envolva o prato e o cuscuz com um pano, formando uma trouxinha; vire o prato em uma panela com dois dedos de água e leve ao fogo para que cozinhe no vapor por cerca de 20 minutos.

3 - Misture a margarina com a pimenta e o coentro e sirva com o cuscuz quente.

