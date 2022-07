Edamame para surpreender a todos

1 - Em uma panela média, coloque um litro de água em fogo alto e espere ferver. Junte o edamame e cozinhe por 15 minutos.​

2 - Tire as raspas do limão com um ralador e reserve.

3 - Escorra a água e disponha em um recipiente para servir. Tempere-o com a flor de sal e o azeite, misturando bem. Salpique as raspas e sirva a seguir.​

