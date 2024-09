Espaguete à carbonara, um macarrão fácil, tradicional e delicioso

1 - Em uma frigideira de bordas altas, em fogo médio, frite o bacon dos dois lados, com cuidado para não queimar. Reserve.

2 - Em outra panela grande, ferva 3 litros de água e leve o macarrão para cozinhar (não adicionar sal ou óleo). Cozinhe-o por aproximadamente 9 minutos, até ficar “al dente”.

3 - Despeje as gemas em uma tigela juntamente com o tempero, uma parte do parmesão e a pimenta, misturando tudo com um batedor de arame. Junte duas colheres de sopa da água do cozimento do macarrão para ficar bem cremoso.

4 - Quando o macarrão estiver cozido, escorra-o, aqueça a frigideira com o bacon em fogo baixo e acrescente a massa, mexendo bem e rapidamente.

5 - Retire a frigideira do fogo e junte a mistura de gema e queijo, incorporando-a vigorosamente. Sirva imediatamente com o restante do queijo por cima.

