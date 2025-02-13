Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Delícia

Espaguete com cebola caramelizada com cebolinha em conserva

Receita: Castelo
13 fev 2025 às 19:00

Compartilhar notícia

Divulgação
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
0h 45 min
3 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • ½ pacote de espaguete (250 g) cozido
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem
  • 1 vidro de cebolinha em conserva escorrida
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de vinagre balsâmico
  • 300 ml de creme de leite fresco
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta a gosto
  • ¼ de xícara de salsa
  • 100g de presunto parma fatiado
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1 - Em uma caçarola média, derreta a manteiga, adicione a cebolinha, o açúcar mascavo e o vinagre balsâmico. Misture para caramelizar.

2 - Adicione o creme de leite e o parmesão. Acerte o sal e a pimenta.

3 - Assim que levantar fervura, junte o espaguete, mexendo delicadamente para envolver a massa no molho.

4 - Adicione salsa picada.

5 - Passe para uma travessa e finalize com o presunto parma.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Essa receita de espaguete do sertão vai te surpreender

Espaguete à carbonara é um clássico delicioso e fica pronto rapidinho

Espaguete ao molho pesto

Cadastre-se em nossa newsletter

Espaguete massas cebola cebola caramelizada como fazer Receita receita fácil receita simples almoço almoço rápido jantar jantar fácil

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas