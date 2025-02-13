Espaguete com cebola caramelizada com cebolinha em conserva

DELÍCIA A QUALQUER HORA
Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 45 min
|
3 porções
|Preparo Fácil
1 - Em uma caçarola média, derreta a manteiga, adicione a cebolinha, o açúcar mascavo e o vinagre balsâmico. Misture para caramelizar.
2 - Adicione o creme de leite e o parmesão. Acerte o sal e a pimenta.
3 - Assim que levantar fervura, junte o espaguete, mexendo delicadamente para envolver a massa no molho.
4 - Adicione salsa picada.
5 - Passe para uma travessa e finalize com o presunto parma.
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:
Essa receita de espaguete do sertão vai te surpreender
Espaguete à carbonara é um clássico delicioso e fica pronto rapidinho
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas