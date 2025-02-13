Espaguete com cebola caramelizada com cebolinha em conserva

1 - Em uma caçarola média, derreta a manteiga, adicione a cebolinha, o açúcar mascavo e o vinagre balsâmico. Misture para caramelizar.

2 - Adicione o creme de leite e o parmesão. Acerte o sal e a pimenta.

3 - Assim que levantar fervura, junte o espaguete, mexendo delicadamente para envolver a massa no molho.

4 - Adicione salsa picada.

5 - Passe para uma travessa e finalize com o presunto parma.

