Espetinho de lombo suíno ao molho de mel e mostarda

1 - Corte a carne em cubos de 2,5 cm e tempere com sal e pimenta.

2 - Misture o mel e a mostarda em uma tigela. Reserve um terço deste molho para acompanhar os espetinhos prontos. Misture o restante aos cubos de lombo temperado.

3 - Descasque o abacaxi, corte em rodelas de 2,5 cm e cada fatia em 6 pedaços (como se fosse uma pizza).

4 - Espete no palito de churrasco cubos de carne e pedaços de abacaxi, intercalando-os.

5 - Leve à grelha com fogo moderado, a uma distância de 30 cm. Asse todos os lados, virando com cuidado para não perder o abacaxi (depois de cozido, o pedaço pode girar no palito ao movimentar).

6 - Sirva acompanhado do molho de mel e mostarda.

Sugestão

Polvilhe folhas de tomilho fresco na hora de servir.

