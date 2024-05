Espetinho de quiabo com bacon

1 - Corte as extremidades do quiabo e tempere com sal e pimenta.

2 - Corte em pedaços, enrole no bacon e espete-o no palito de churrasco.

3 - Asse em fogo médio até dourar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Espetinho de camarão do chef Taico

Espetinho de camarão ao pesto dá água na boca!

Espetinho de frango e gergelim com molho oriental, uma opção saborosa e fácil

Espetinho oriental de frango com amendoim

Espetinho de carne simples, prático e delicioso!

Espetinhos de frutas grelhado, muito fácil!