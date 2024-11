Espetinhos de lombo com abacaxi caramelizados com shoyu e molho tarê

1 - Em uma tigela grande de vidro, misture, com um batedor de arame, o molho de soja, os sucos de limão e laranja, o alho e as pimentas. Coloque o lombo e misture muito bem. Deixe descansar por uma hora na geladeira, misturando na metade do tempo.

2 - Retire o lombo da marinada e reserve o líquido.

3 - Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e frite a carne até dourar bem. Coloque um pouco do líquido da marinada na metade do cozimento, se necessário.

4 - Retire do fogo, corte o abacaxi em cubos do tamanho do lombo e monte os espetinhos.

5 - Volte a frigideira para o fogo, junte o molho tarê mais 2 colheres de sopa de água. Misture bem e coloque os espetinhos para caramelizar por 1 ou 2 minutos. Sirva quente.

Dica

A carne de porco tende a encolher depois de frita. Assim, deixe para cortar o abacaxi depois que acabar de fritá-la para que os cubos fiquem uniformes.

