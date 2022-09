Farofa crocante de cebola deliciosa!

1 - Corte as cebolas em rodelas finas. Aqueça o óleo em uma panela de fundo grosso, coloque as cebolas e leve ao fogo baixo, com a panela tampada por 30 minutos, misturando de vez em quando.

2 - Abra a panela e deixe refogar por mais uns cinco minutos. Junte a manteiga. Quando ela estiver completamente derretida, misture a farinha de mandioca e tempere com sal. Mexa bastante até dourar levemente a farinha e sirva.

