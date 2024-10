Farofa de pão, bacon, uva passas e amêndoas

1 - Em uma assadeira média, coloque os pães, a metade da margarina e o alecrim. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 10 minutos ou até dourar. Reserve.

2 - Em uma frigideira média, coloque o restante da margarina e leve ao fogo médio para derreter.

3 - Junte o bacon e frite até que fique levemente dourado. Adicione a cebola e o alho.

4 - Refogue por 2 minutos e coloque os pães torrados. Mexa bem.

5 - Tempere com sal, pimenta e finalize com a salsa, as passas e a as amêndoas.

6 - Misture bem e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Farofa crocante de soja bem simples e deliciosa

Farofa de creme de cebola

Farofa de bacon com abacaxi ideal para festas de fim de ano

Farofa crocante de bacon e cebola com Panko