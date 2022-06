Fettuccine Alfredo simples e incrível

1 - Em uma panela pequena, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa por uns 30 segundos, até cozinhar. Vá colocando o leite frio aos poucos e misture com um batedor de arame para não empelotar. Diminua ainda mais o fogo, tempere com o sal e noz-moscada e junte o macarrão.

2 - Quando ferver, deixe cozinhar por cinco minutos, mexendo de vez em quando com um garfo para soltar a massa. Tampe a panela e deixe cozinhar, em fogo baixo, por 10 minutos. Misture de vez em quando para o molho não grudar no fundo da panela.

3 - Para finalizar, desligue o fogo e coloque o creme de leite e o parmesão. Misture tudo delicadamente com um garfo sem quebrar as tiras da massa. Transfira para os pratos e sirva com queijo ralado.

