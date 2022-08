Fondue de queijo e chocolate no pão italiano: aprenda a fazer!

Pão

1 - Junte toda a farinha de trigo com o fermento e faça uma primeira fermentação: misture 150ml de água morna e ¾ de xicara (chá) da mistura de farinha com fermento. Deixe em uma tigela fechada com filme plástico até dobrar de tamanho.

2 - Adicione ao restante da mistura de farinha com o melhorador, o sal e a água restante. Sove até ficar bem homogêneo. Deixe descansar por 20 minutos em um refratário com filme plástico.

3 - Sove por mais 10 minutos ou até a massa ficar lisa e uniforme. Dica: se estiver pegajosa, coloque, aos poucos, mais farinha.

4 - Devolva a massa ao refratário e deixe até que dobre de tamanho mais uma vez (aproximadamente duas horas).

5 - Molde no formato que quiser e espere duplicar de tamanho novamente.

6 - Pré-aqueça o forno a 250ª C, disponha na grade de baixo uma assadeira com água fervente uns cinco a 10 minutos antes de colocar o pão na grade superior (é tempo suficiente para aquecer o forno e umedecer).

7 - Leve ao forno e asse por 10 minutos na temperatura de 250º C. Diminua a temperatura para 200°C, tire a assadeira com água e asse até ficar bem dourado! (por volta de 30 minutinhos).

Recheio de requeijão

8 - Leve em uma panela média (em fogo médio) os copos de requeijão, deixe amolecer até iniciar a fervura. Misture constantemente, com cuidado para não queimar.

9 - Adicione o creme de leite e mexa bem. Acerte o sal e o tempero misto.

10 - Deixe aquecer bem, cuidando para não queimar.

11 - Quando iniciar a fervura, junte aos poucos as fatias de queijo muçarela, provolone e prato rasgadas ligeiramente com as mãos. Deixe derreter um pouco, mas não muito.

12 - Adicione o gorgonzola picado e mexa até derreter. Sirva com os acompanhamentos - cuide do fogo do réchaud e desligue se necessário, para não queimar o fundo da panela.

13 - Pode-se ainda trocar os queijos por outros como ementhal, Gruyère etc.

Recheio de chocolate

14 - Em uma panela média, adicione o creme de leite, o chocolate ao leite picado e o chocolate meio amargo picado. Mexa até derreter.

15 - Coloque em uma panela de fondue e sirva com os acompanhamentos que preferir.

Montagem

16 - Corte a tampa do pão e retirando o miolo (cuidando para não furá-lo). Acomode em uma base de madeira e adicione o recheio. Pode acompanhar com frutas para o doce e carne para o salgado.

