Frango assado com maçã e cebolas caramelizadas

1. Disponha o frango em uma assadeira, regue com o vinho, cubra com papel alumínio e asse de acordo com as instruções da embalagem (60 minutos aproximadamente ou até o ponto desejado).

Preparo do molho

1. Em um vidro com tampa, coloque todos os ingredientes, tampe e chacoalhe bem para misturar.

Preparo das maçãs e cebolas

1. Corte as maçãs e as cebolas em quatro partes, coloque em um recipiente, junte as amêndoas e despeje o molho.

2. Deixe marinar por 20 minutos.

3. Em seguida, aqueça a manteiga em uma frigideira antiaderente e grelhe as maçãs, as cebolas e as amêndoas até ficarem bem douradas.

4. Finalize a receita de frango assado decorando o prato com ramos de alecrim e sirva.