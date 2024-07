Frango frito coreano é um clássico que mistura sabores que vão do apimentado ao caramelado

Frango

1 - Corte em pedaços médios, tempere com sal, pimenta e o soju. Deixe marinar por cerca de 1 hora.

Massa da fritura

2 - Misture a farinha, amido, fermento, sal, pimenta, alho e curry. Reserve.

Molho apimentado

3 - Misture o gochugaru, gochujang, ketchup, shoyu, melado. Reserve.

4 - Misture o frango marinado (incluindo o líquido) com a massa da fritura - todos os pedaços de frango têm que ficar bem cobertos por essa massa.

5 - Passe cada pedaço na farinha e empane bem.

6 - Esquente o óleo em uma panela larga e funda e frite o frango aos poucos. Coloque os pedaços fritos em uma peneira de metal para descansar alguns minutos.

7 - Depois de fritar tudo, volte ao óleo novamente para uma segunda fritura e escorra na peneira novamente.

8 - Em uma frigideira grande ou wok larga, coloque os ingredientes do molho apimentado. Quando começar a borbulhar, acrescente os pedaços de frango frito, abaixe o fogo e rapidamente misture para cobrir a carne com esse molho quente. Todos os pedaços devem ficar glaceados. Desligue do fogo, coloque em uma travessa e salpique gergelim por cima.

