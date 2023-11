Gyoza, pastel japonês recheado com carne de porco e palmito

Massa

1 - Em uma tigela média, misture a farinha, o azeite e o sal. Vá colocando aos poucos a água fervente e misturando até ficar sem aparência de grumos.

2 - Deixe amornar. Vá amassando até que obtenha uma textura macia. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

3 - Refogue a cebola no azeite em uma panela média e cozinhe a carne até perder a cor rosada. Misture o palmito e tempere com shoyu.

4 - Finalize com a cebolinha picada e reserve.

5 - Em uma superfície enfarinhada, divida a massa em 16 partes iguais e, com um rolo, abra no tamanho de um pastel pequeno redondo.

6 - Coloque uma colher (chá) de recheio e feche dobrando as bordas com as mãos, formando dobras em um dos lados. Repita até finalizarem os ingredientes.

7 - Aqueça uma frigideira média com o azeite e doure a base do pastel. Regue com água quente até cobrir 1/3 do pastel e tampe imediatamente, deixando cozinhar no vapor até que seque toda a água.

Calorias: 375 a porção

