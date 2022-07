Hambúrguer vegano com castanha-de-caju​

1 - No mixer, processe a cebola, a cenoura, o alho, a castanha-de-caju. Junte o arroz, 1/2 xícara de lentilha, o coentro, o manjericão, o cominho, a páprica doce, a pimenta-do-reino, o sal e bata bem.

2 - Transfira para uma tigela, adicione o restante da lentilha cozida inteira e o óleo de coco e misture com uma espátula.

3 - Em outro recipiente, faça uma mistura da farinha de linhaça com a água morna e deixe descansar por dois minutos. Incorpore à massa e misture bem.

4 - Divida-a em quatro porções, molde os hambúrgueres com as mãos e leve-os para grelhar em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite por quatro minutos cada lado ou até dourar. Sirva com os acompanhamentos que preferir.​

