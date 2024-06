Hot dog junino com creme de milho é rápido e gostoso

1 - Em uma tigela, misture o milho triturado, o cream cheese, o azeite, o sal e pimenta a gosto e reserve.

2 - Na frigideira média, coloque o milho e o bacon e doure por 3 minutos em fogo médio.

3 - No pão cortado ao meio, espalhe 3 colheres de sopa cheias de creme de milho, posicione a salsicha e decore com o milho com bacon e a batata palha.

