Lanche de forno com presunto, queijo e maionese

1 - Passe a maionese nas duas partes dos pães. Reserve.

2 - Pré-aqueça o forno a temperatura média (180°C).

3 - Em um refratário médio, distribua a parte de baixo das bisnagas e recheie com presunto, metade da muçarela ralada e o tomate. Feche com a parte de cima dos pães e cubra com a muçarela restante.

4 - Leve ao forno por 15 minutos, ou até o queijo derreter. Tire do forno e sirva em seguida.

