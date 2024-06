Lasanha com berinjela e queijo é deliciosa e rende muito!

1 - Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento.

2 - Aqueça uma frigideira média com azeite e coloque a berinjela para grelhar dos dois lados.

3 - Tempere com o sal e a pimenta. Reserve.

4 - Cozinhe as lâminas de lasanha seguindo a descrição na embalagem e reserve.

5 - Em um refratário médio, espalhe uma camada do molho de tomate.

6 - Faça uma camada de lasanha e uma de berinjela.

7 - Espalhe parte do queijo e orégano.

8 - Repita novamente até finalizar os ingredientes.

9 - Termine com uma camada de parmesão.

10 - Espalhe o orégano e manjericão.

11 - Leve ao forno pré-aquecido (180°C) por 30 minutos ou até gratinar. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lasanha fit de berinjela com poucos ingredientes!

Lasanha de berinjela é super simples de fazer e versátil

Lasanha de berinjela é perfeita para o seu almoço de domingo!