Lasanha de pupunha e frango com dois molhos

Molho de frango

1 - Em uma panela média, doure o frango no azeite. Adicione a cebola, mexa e junte o tomate pelado, a água e o sal. Baixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar até o molho encorpar e o frango ficar macio. Deixe esfriar. Desfie o frango, coloque a azeitona picada e misture com o molho.

Molho Branco

2 - Leve a farinha e o azeite em uma panela média ao fogo até começar a dourar. Tire e deixe amornar. Adicione o leite, misture bem e leve ao fogo até ferver. Acrescente o molho para salada, mexa bem e desligue o fogo.

Montagem

3 - Unte um refratário com azeite. Distribua fatias de palmito para cobrir o fundo da forma. Espalhe metade do molho de frango. Faça nova camada de pupunha. Disponha o restante do molho de frango. Finalize com o restante do palmito ecubra com o molho branco. Salpique o parmesão e leve ao forno quente (250℃), pré-aquecido por uns 20 minutos ou até aquecer bem.

Calorias: 280 a porção

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lasanha de palmito

Lasanha de carne moída simples bem molhadinha, suculenta e saborosa

Espaguete de pupunha ou abobrinha com molho de tomate caseiro