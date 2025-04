Mac and Cheese rápido com bacon crocante

Bacon crocante

1 - Disponha as fatias de bacon em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC até dourarem bem. Retire e escorra em papel-toalha. Quando estiver frio e sequinho, quebre com as mãos em pedaços pequenos. Reserve. (Se preferir faça esse processo no fogão, em uma frigideira)

2 - Em uma panela aqueça bem o creme de leite. Quando começar a ferver, vá colocando os queijos ralado ou picados, aos poucos, mexendo bem com um fuet para derreterem totalmente.

3 - Tempere com noz-moscada e pimenta a gosto.

4 - Cozinhe a massa em bastante água fervente e salgada. Escorra um minuto antes do tempo indicado e adicione ao molho de queijos com uma concha da água do cozimento.

5 - Cozinhe por um minuto, mexendo bem. Sirva com um pouco de bacon crocante.

