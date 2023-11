Macarrão com pesto de azeitonas

1 - Bata bem no liquidificador as azeitonas, o azeite, as nozes, o alho, o parmesão e o sal.

2 - Coloque a água em uma panela grande e deixe ferver. Coloque o sal e o macarrão e deixe cozinhar até ficar al dente.

3 - Leve o molho a uma frigideira média. Acrescente o macarrão, aqueça e misture.

