Macarrão de forno com frango e espinafre

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 45 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1 - Leve para ferver uma panela com 5 litros de água. Adicione o macarrão e deixe cozinhar por 8 minutos. Escorra e reserve.
2 - Aqueça o azeite em uma panela média e doure o frango.
3 - Junte o alho e o tomate, mexa por 1minuto e retire.
4 - Misture com todos os ingredientes, menos a muçarela.
5 - Acomode em uma travessa untada com azeite e despeje a mistura de macarrão.
6 - Salpique a muçarela em vários pontos e leve ao forno médio (180°C), por 20 minutos. Sirva.
Calorias: 480 a porção
