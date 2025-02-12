Pesquisar

Bem prático

Macarrão de forno com frango e espinafre

Receita: Castelo
12 fev 2025 às 19:00

Tempo de Preparo Rendimento
0h 45 min
4 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 400 g de penne
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem
  • 400 g de peito de frango em cubos
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 xícara (chá) de tomate pelado picado
  • ¼ xícara (chá) de vinagre balsâmico
  • 2 xícaras (chá) de folhas de espinafre
  • ½ xícara (chá) de azeitona verde sem caroço
  • 1 cebola-roxa fatiada
  • 1 pimentão-verde picado
  • 2 colheres (sopa) de folhas de manjericão fresco
  • 200g de muçarela ralada
Modo de preparo

1 - Leve para ferver uma panela com 5 litros de água. Adicione o macarrão e deixe cozinhar por 8 minutos. Escorra e reserve.

2 - Aqueça o azeite em uma panela média e doure o frango.

3 - Junte o alho e o tomate, mexa por 1minuto e retire.

4 - Misture com todos os ingredientes, menos a muçarela.

5 - Acomode em uma travessa untada com azeite e despeje a mistura de macarrão.

6 - Salpique a muçarela em vários pontos e leve ao forno médio (180°C), por 20 minutos. Sirva.

Calorias: 480 a porção

