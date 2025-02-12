Macarrão de forno com frango e espinafre

1 - Leve para ferver uma panela com 5 litros de água. Adicione o macarrão e deixe cozinhar por 8 minutos. Escorra e reserve.

2 - Aqueça o azeite em uma panela média e doure o frango.

3 - Junte o alho e o tomate, mexa por 1minuto e retire.

4 - Misture com todos os ingredientes, menos a muçarela.

5 - Acomode em uma travessa untada com azeite e despeje a mistura de macarrão.

6 - Salpique a muçarela em vários pontos e leve ao forno médio (180°C), por 20 minutos. Sirva.

Calorias: 480 a porção

