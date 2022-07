Macarrão sem glúten simples e delicioso!

1 - Em uma tigela, misture a farinha de arroz, a fécula de batata e o polvilho doce. Reserve meia xícara (chá) dessa mistura e junte os demais ingredientes. Mexa bem até obter uma mistura homogênea.

2 - Coloque meia xícara (chá) de água e continue misturando até que desgrude das mãos. Deixe descansar por 1 hora.

3 - Com um rolo de macarrão ou máquina, abra a massa até obter uma espessura bem fina (0,5 cm). Vá polvilhando a mistura de farinhas reservada enquanto abre a massa e enrole como um rocambole.

4 - Corte-a em pedaços pequenos e leve-os em uma panela com água fervente e um fio de azeite até que eles subam na superfície da água (cerca de dois minutos). Retire com uma escumadeira, transfira para um prato untado com azeite e reserve quente. Sirva com o molho de sua preferência.

