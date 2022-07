Massa de macarrão caseiro delicioso

1 - Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e os ovos até ficar homogêneo.

2 - Amasse com as mãos até formar uma bola de massa consistente. Transfira para uma superfície lisa e amasse bem até ficar lisa e macia. Embale a massa com filme e deixe descansar em temperatura ambiente por 30 minutos.

3 - Polvilhe um pouco de farinha em uma assadeira. Leve ao fogo médio uma panela grande com cerca de cinco litros de água para ferver.

4 - Polvilhe a bancada novamente. Desembale a massa, transfira para a superfície e, com uma faca, divida-a em quatro partes. Polvilhe mais um pouco de farinha sobre a bancada e, com o rolo de macarrão, abra uma das partes da massa para formar um retângulo de cerca de 40 cm x 20 cm – a massa deve ficar bem fina, com uns dois mm de espessura.

5 - Primeiro polvilhe a farinha sobre a massa e dobre, no sentido do comprimento, 4 vezes (é importante dobrar a partir de uma dos lados menores do retângulo, assim, os fios de macarrão ficam mais longos. Corte a massa em fatias de cerca de 0,5 cm).

6 - Solte os fios e transfira para a assadeira. Repita esses passos com o restante da massa.

7 - Quando a água ferver, adicione 2 colheres (sopa) de sal e coloque o macarrão. Misture com garfo apenas para soltar os fios e deixe cozinhar por 10 mim. Quando estiver cozido, escorra bem a água. Transfira para uma travessa e sirva com o molho de sua preferência.

