Medalhão de mignon suíno na manteiga

1 - Pique bem as ervas.

2 - Misture até incorporar bem o suco e as raspas do limão, a manteiga, as ervas e bata bem – na batedeira, em velocidade baixa, ou com um batedor de claras.

3 - Abra um pedaço de filme plástico e distribua a manteiga no centro, em formato de retângulo de cerca de 10 cm de comprimento. Enrolar sobre a manteiga e gire as pontas, como se fosse embrulhar um bombom, bem firme. Lever ao freezer por 1 hora (pode ser deixada congelada por até 60 dias).

4 - Limpe os filés, tirando as membranas. Corte em medalhões de 4 cm e tempere com sal e pimenta-do-reino.

5 - Leve-os à grelha, em fogo alto, dourando os dois lados. Sirva em uma tábua ou travessa com uma fatia da manteiga de ervas (cerca de 3 mm) sobre cada peça.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Talharim de queijo e creme de leite com medalhão de mignon suíno

Medalhão de Filé Mignon

Bacon dá toque especial ao medalhão de mignon. Experimente!