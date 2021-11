Moranga recheada com arroz para uma refeição diferente

1. Lave a moranga. Faça um corte de 15 cm de diâmetro abaixo do talo, fazendo uma tampa.

2. Retire as sementes com uma colher.

3. Em uma panela grande, coloque a moranga com a parte cortada para baixo, acrescente água fervente e deixe cozinhar até ficar al dente. Quase no final do cozimento, adcicione a tampa da moranga, que, por ser menor, cozinha com mais rapidez.

4. Deixe esfriar, raspe um pouco da polpa e reserve.

5. Em uma panela, aqueça a metade do azeite, doure a cebola, metade do alho e a pimenta-de-cheiro. Junte a polpa de moranga, adicione o sal e a noz-moscada e refogue.

6. Em outra panela, coloque o restante do azeite e doure o restante do alho, acrescente o arroz e refogue. Acrescente a água fervente e cozinhe em fogo baixo. Depois de cozido, desligue o fogo com o arroz ainda úmido.

7. Misture o refogado da polpa com o arroz e o queijo e mexa delicadamente.

8. Recheie a moranga, cubra com a tampa e leve à mesa.