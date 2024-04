Nhoque frito de mortadela é irresistível!

1 - Cozinhe as batatas até ficarem macias, em uma panela grande com água o suficiente para cobri-las. Tempere com sal. Escorra.

2 - Faça, em uma tigela, um purê de batatas com um amassador.

3 - Junte a manteiga, o queijo, as gemas e acerte o sal a gosto. Mexa até obter uma mistura homogênea.

4 - Modele cada nhoque com mais ou menos duas colheres de sopa de massa. Abra no centro de cada massa um buraco para caber o recheio.

5 - Recheie cada nhoque com uma porção de mortadela e queijo ralado. Feche com ajuda das pontas dos dedos. Certifique-se de que a massa de nhoque envolva todo o recheio.

6 - Grelhe-os com o azeite e as folhas de sálvia, em fogo médio, em uma frigideira antiaderente, por 5 minutos de cada lado, ou até que dourem.

7 - Finalize com salsa e sirva.

