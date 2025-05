Okonomiyaki, deliciosa panqueca japonesa com repolho e gengibre

Molho

1 - Em uma panela pequena, coloque o shoyu, o molho inglês, o vinagre e o açúcar em fogo médio até ferver.

2 - Abaixe o fogo e deixe reduzir por 10 minutos, até engrossar levemente. Reserve.

Okonomiyaki

3 - Em um recipiente grande, misture a farinha, o gengibre, o sal e a pimenta.

4 - Misture os ovos. Adicione a água, aos poucos, mexendo bastante até obter uma massa lisa.

5 - Acrescente o repolho, a cebola e os talos de cebolinha e misture bem para envolver os legumes com a massa.

6 - Aqueça uma frigideira antiaderente (20 cm de diâmetro) em fogo médio. Regue com 1 colher (sopa) de óleo e disponha metade da massa. Com uma espátula, distribua a massa e os legumes no fundo, nivelando e pressionando levemente para formar uma camada uniforme. Deixe sem mexer por 4 minutos, ou até a base dourar.

7 - Para dourar do outro lado: tire a frigideira do fogo e solte as laterais e o fundo da panqueca com a espátula. Cubra a frigideira com um prato e vire de uma só vez.

8 - Volte a frigideira ao fogo baixo, regue com meia colher (sopa) de óleo e deslize a panqueca do prato para a frigideira com o lado dourado para cima. Deixe sem mexer por mais 6 minutos, ou até dourar. Transfira para um prato e repita o mesmo processo com o restante da massa.

9 - Sirva com o molho, a maionese e a cebolinha acompanhado de katsuobushi (peixe seco ralado)

Dicas

Os ovos são uma excelente fonte de proteínas e nutrientes essenciais, como colina e vitamina D.

Armazene os ovos na geladeira para manter o frescor por mais tempo. Verifique a data de validade regularmente.

O azeite de oliva é rico em ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes. Substitua outras gorduras menos saudáveis por azeite para promover a saúde cardiovascular.

Armazene o azeite em um local escuro e fresco para preservar a qualidade. Evite expor à luz e ao calor, pois isso pode acelerar a oxidação.

Utilize o azeite de oliva extra virgem em saladas e pratos frios para aproveitar sabor e benefícios nutricionais. Para cozinhar, prefira o azeite de oliva comum, que tem um ponto de fumaça mais alto.

