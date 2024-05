Okonomiyaki é uma deliciosa panqueca salgada japonesa com repolho e bacon

1 - Em uma tigela grande, misture a farinha, a água, o Hondashi e o sal com um batedor manual de arame por 3 minutos, ou até ficar homogêneo.

2 - Junte os ovos e o repolho. Misture até envolver tudo com a massa. Adicione o fermento e misture.

3 - Em uma frigideira antiaderente pequena, aqueça um fio do óleo em fogo médio. Espalhe 1 xícara (chá) da massa de maneira uniforme. Deixe por 4 minutos ou até começar a dourar, as bordas soltarem e o centro estar cozido. Distribua 4 metades de fatias de bacon na massa, pressione ligeiramente e, com uma espátula, vire-a. Deixe por mais 3 minutos, ou até dourar o outro lado.

4 - Transfira para uma travessa média e mantenha aquecido. Repita o processo com o restante da massa, repondo o óleo se necessário.

5 - Coloque a maionese em um saco resistente e próprio para alimentos, e faça um pequeno corte em uma das pontas. Decore cada panqueca com fios de maionese e, por cima, distribua a cebolinha. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Receita de panqueca simples e fácil!

Panqueca: confira receitas de massa e recheios especiais

Panqueca do chef Taico