Ossobuco é fácil de fazer, barato e tem sabor e aromas incríveis

1 - Separe alguns dentes de alho da cabeça e amasse.

2 - Passe sal grosso nos dois lados das peças de ossobuco, como se faz com churrasco. Esfregue o alho amassado e o azeite.

3 - Pique o tomate em cubos. A cenoura e o alho-poró em pedaços grandes. A cebola, em fatias largas, no sentido longitudinal. Corte o restante da cabeça de alho na horizontal, retirando apenas as pontas dos dentes, tire o excesso de casca, raízes e talo, mas não descasque nem desmanche a cabeça - vai assim para a panela.

4 - Em uma caçarola grande, aqueça bem a panela com um fio de azeite (aqui, pode-se usar o óleo, que tem quase o mesmo efeito). Sele o ossobuco em ambos os lados. Talvez seja necessário selar uma de cada vez, para que a panela fique quente o suficiente.

5 - Volte todo o ossobuco à panela e cubra com água. Enquanto a água esquenta, junte os outros ingredientes e os temperos, incluindo um pouco mais de sal para temperar os legumes.

6 - Deixe cozinhar até a carne amolecer - de uma a duas horas. O cozimento lento favorece a troca dos sabores e aromas, de modo que os ingredientes fiquem mais apurados.

7 - Sirva sobre porções de arroz branco bem cozido e despeje um pouco do molho, de modo que ele tinja também o arroz.





Dicas

8 - Esta receita também pode ser feita na panela de pressão. Apenas troque as panelas. Depois que a carne estiver macia, cozinhe por mais cerca de meia hora sem pressão para que os ingredientes soltem melhor seus sabores.

9 - As peças de ossobuco têm formato de disco. Ao redor, há uma fina película formando uma espécie de anel, como se fosse uma pele de linguiça cortada em rodelas. Corte essa película em três pontos em cada uma das peças, pois quando começar o cozimento, a película encolherá. Se não estiver cortada, ela deforma a carne.

10 - Guarde o caldo restante do cozimento em um recipiente fechado na geladeira. Ele póde ser usado como caldo de carne em outras receitas. Você também pode preparar um molho com creme de leite e parte do caldo e adicionar ao prato, na hora de servir.

11 - Pode não parecer, mas essa é uma receita simples de ser feita. Para encaixar no dia-a-dia, cozinhe à noite e aqueça para o almoço no dia seguinte. O tempo de descanso apura os sabores e a cozinha se mantém perfumada o tempo todo.





