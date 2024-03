Ovo de Páscoa de pote é perfeito para presentear!

1 - Em uma panela média, coloque o leite condensado.

2 - Dissolva o amido de milho com o leite e adicione ao leite condensado aos poucos e mexendo com um fouet.

3 - Depois de engrossar, tire do fogo e coloque 1 colher de sopa deste creme em uma tigela com as gemas. Misture.

4 - Junte o conteúdo da tigela na panela em fogo baixo e misture até incorporar.

5 - Divida o creme em duas partes iguais. Misture uma delas com o chocolate meio amargo derretido no banho maria ou no micro-ondas. Reserve.

6 - A outra parte, coloque na batedeira com ½ xícara de creme de leite e a essência de baunilha e bata em velocidade média. Reserve.

7 - Derreta o chocolate ao leite no banho maria ou no micro-ondas e misture com ½ xícara de creme de leite.

8 - Coloque cada um dos 3 cremes em sacos de confeitar e leve para geladeira por 2 horas.

9 - Para montar, faça uma camada do chocolate meio amargo, uma camada dos confeitos ou granulado, uma camada do chocolate branco, outra camada de confeitos ou granulado e uma camada de chocolate ao leite.

10 - Finalize com os confeitos.

