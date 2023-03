Ovo de Páscoa na travessa super cremoso

1 - Comece por separar as gemas das claras. Depois dissolva o amido de milho (maizena) no leite, misturando bem. Lembrando que deverá usar as latas de leite condensado para medir a quantidade de leite necessário para esta receita;

2 - Coloque em uma panela a mistura anterior (do amido com o leite), o leite condensado, as 6 gemas e leve a fogo médio até começar a engrossar;

3 - Assim que a mistura começar a engrossar, desligue o fogo adicione a essência de baunilha, misture bem. Depois deixe esfriar e junte o creme de leite, misture bem;

4 - Separe cerca de um terço da mistura e reservar para usar depois. Derreta o chocolate meio amargo e adicione-o à mistura restante;

5 - Par começar a montar o ovo de Páscoa na travessa, coloque um refratário cerca de metade do creme de chocolate, formando assim uma camada. Depois leve o refratário ao congelador por 15 minutos;

6 - Retire o refratário do congelador e adicione mais uma camada de creme, mas desta vez do creme branco reservado no início;

7 - Pique a castanha de caju e faça com ela mais uma camada do seu ovo de Páscoa na travessa. Leve novamente ao congelador por cerca de 10 minutos e adicione mais uma camada com o creme de chocolate restante. (Dica: Ao invés da castanha de caju, você também pode utilizar paçoca do tipo de rolha. Para isso, basta picar paçocas suficientes para colocar em cima do creme. Se quiser fazer você mesmo a paçoca, confira a nossa receita de paçoca de amendoim);

8 - Para finalizar, pique o chocolate ao leite e derreta-o. Depois espalhe o chocolate ao leite sobre o creme e leve à geladeira por 2 horas. Se desejar pode enfeitar com um pouco de castanha de caju ou paçoca, caso tenha escolhido esta última opção;

9 - Após esse tempo, já pode servir e desfrutar do seu ovo de Páscoa na travessa!