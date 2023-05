Panqueca doce com chocolate em pó

1 - No liquidificador, bata os ovos, o leite, a margarina derretida, o sal, açúcar e o café solúvel até obter um creme homogêneo (uns 2 minutos).

2 - Em uma tigela média, misture o chocolate em pó, a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato. Sem parar de mexer, junte aos poucos a mistura de chocolate e farinha no liquidificador, batendo só até incorporar.

3 - Esquente uma frigideira pequena antiaderente em fogo médio. Quando aquecer, unte com margarina e diminua o fogo ao mínimo. Coloque uma concha de massa no centro da frigideira e deixe por cerca de 1 minuto.

4 - Com uma espátula, vire as panquecas e deixe dourar por mais 1 minuto. Transfira-as para um prato e sirva com a pasta de amendoim, morangos e regue com mel.

5 - Se quiser, use chocolate em pó para dar sabor diferente na sua massa.

DICA

Varie os acompanhamento com uvas, cereja, banana e amoras. Para trocar o creme de amendoim, pode utilizar creme de avelã, creme de leite ninho ou um ganache de chocolate.

