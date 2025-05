Pão de banana com gotas de chocolate

1 - Em um recipiente média, amasse as bananas e reserve. Quanto mais maduras estiverem, mais sabor e textura terá a massa.

2 - Em outra tigela média, bata a manteiga e o açúcar com um fouet ou batedeira até ter uma mistura cremosa e homogênea.

3 - Adicione os ovos e bata até homogeneizar.

4 - Junte as bananas, a canela e o sal e misture bem até incorporar os ingredientes.

5 - Agregue a farinha, bata brevemente para obter uma massa, coloque o fermento e mexa delicadamente.

6 - Finalize com as gotas de chocolate, misturando bem. Você também pode usar chocolate picado.

7 - Transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada e enfarinhada e alise a superfície.

8 - Decore o topo com a banana fatiada ao longo do comprimento e as gotas de chocolate.

9 - Asse em forno pré-aquecido a 180°C por 40 a 50 min, até que a superfície fique dourada. Faça o teste do palito: se sair limpo, está pronto.

10 - Retire do forno e deixe esfriar por 15 min antes de desenformar.

11 - Transfira para uma grade para resfriar completamente.

12 - Sirva. Pode ser guardado em um pote fechado, na geladeira, por até 3 dias.

Congelado, a validade é de 30 dias.

Se você desejar uma opção mais saudável, é possível utilizar farinha integral e diminuir ou até retirar o chocolate da receita.

Além de saborosa, a banana ajuda a fortalecer os ossos, melhora a saúde intestinal e aumenta a imunidade.

