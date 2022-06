Pão de queijo recheado de carne moída

1 - Misture o leite e o azeite em uma panela média e leve ao fogo até esquentar bem.

2 - Escalde o polvilho e o sal em uma tigela com esta mistura, misturando bem. Deixe amornar. Junte o queijo e vá colocando os ovos, um de cada vez até formar uma massa firme.

Recheio

3 - Aqueça uma panela média com o azeite e doure a carne, mexendo bem para soltar os pedaços. Quando perder a cor rosada e começar a fritar, coloque o sal, a cebola e o tomate e regue com o vinagre. Deixe por mais alguns minutos, adicione a salsa e tire do fogo. Aguarde esfriar.

4 - Com as mãos untadas com azeite, pegue porções de massa, abra na palma da mão e recheie com 1 colher (sopa) de carne. Feche bem e vá distribuindo em uma assadeira untada com azeite, separados uns dos outros. Asse em forno médio (180ºC), por cerca de 30 minutos ou até ficarem dourados. Sirva a seguir.

Calorias: 130 a unidade

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pão de queijo caseiro

Aprenda a fazer pão de queijo caseiro

Brasileiríssimo! Pão de queijo com gostinho de café