Pastel de forno no palito com carne, queijo e espinafre!

Recheio

1 - Em uma panela média, doure a cebola no azeite, e refogue a carne até dourar.

2 - Junte o espinafre, o milho e deixe refogar. Desligue o fogo e acrescente o creme de queijo e misture. Tempere com o sal e a salsa e reserve.

Massa:

3 - Em um recipiente, misture as farinhas e o sal. Adicione a água e o azeite e misture tudo. Sove (amasse) com as mãos até que fique lisa e homogênea. Enrole com plástico-filme e deixe descansar por 10-15 minutos.

4 - Abra a massa com um rolo (espessura fina) e corte-a em círculos com ajuda da boca de uma xícara, copo ou aro metálico (aproximadamente 10 cm de diâmetro).

Montagem:

5 - Em um círculo de massa, coloque um palito de sorvete e um pouco do recheio (1 colher de sopa). Cubra com outro círculo de massa e feche o pastel, apertando as bordas com um garfo. Repita com o restante dos ingredientes.

6 - Disponha os pastéis em uma assadeira untada com azeite, pincele-os com gema e leve para assar em forno médio pré-aquecido por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

