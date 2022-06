Pavê de bolacha champanhe com doce de leite simples

1 - Em uma tigela, misture o doce de leite com o creme de leite com um batedor de claras.

2 - No fundo de um refratário, disponha uma camada de biscoito de champanhe, molhados rapidamente no leite.

3 - Distribua 1/3 do creme. Repita o processo mais duas vezes e finalize com o restante do creme.

4 - Leve para o freezer por pelo menos 1 hora e sirva.

