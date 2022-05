Pavê de limão com bolacha champanhe é refrescante e delicioso

1 - Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e o suco de limão peneirado. Transfira para uma panela, leve ao fogo baixo mexendo sempre por cerca de 10 minutos ou até obter uma mistura espessa. Desligue, adicione as raspas e a manteiga, misturando com um fouet. Volte para a tigela, cubra com plástico filme e reserve na geladeira.

2 - Na batedeira, bata o creme de leite com o açúcar e a baunilha até conseguir uma mistura firme. Junte o cream cheese aos poucos e siga batendo até incorporar totalmente. Deixe na geladeira.

3 - Passe levemente as bolachas no leite e distribua no fundo de uma travessa média. Faça uma camada de cream cheese e outra de creme de limão. Repita 3 vezes esse processo e termine com o creme de limão. Deixe gelar por aproximadamente 3h ou até estar bem firme. Finalize com as raspas.

