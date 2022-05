Pavê de cookies com pêssego superfácil e saudável

1 - Leve ao liquidificador a bebida de arroz, o açúcar fit e os pêssegos cortados ao meio. Bata bem até obter um creme consistente e homogêneo.

2 - Transfira para uma panela média e junte o amido de milho diluído em água. Deixe cozinhar até engrossar.

3 - Para montar, em uma tigela, intercale o creme com cookies e finalize com pedacinhos de pêssego em calda no topo. Deixe na geladeira por 2 horas.





Dica:

Mergulhe os cookies na calda do pêssego para ter mais suculência e sabor.



