Peixe assado com cenoura e molho de limão

1 - Em um recipiente coloque o peixe e tempere com a pimenta, o colorau, o tempero pronto e metade do suco de limão. Reserve.

2 - Em um refratário, distribua as rodelas de cenoura, regue com metade do azeite e acomode os pedaços de peixe, regando com o caldo do tempero e com o azeite restante.

3 - Leve para assar em forno médio (180°C), pré-aquecido, coberto com papel-alumínio por 20 minutos.

4 - Tire o laminado e volte ao forno por mais 10 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e sem muito caldo.

5 - Em um recipiente à parte, misture o suco de limão restante, o creme de leite e o cheiro-verde até obter um molho cremoso.

6 - Retire o peixe do forno, regue com o molho e retorne ao forno somente para aquecer. Sirva.

Dicas

Se desejar, acrescente raspas da casca de limão ao molho para ficar mais saboroso.

Armazene o azeite de oliva em um local escuro e fresco para preservar a qualidade. Evite expor o azeite à luz e ao calor, pois isso pode acelerar a oxidação.

Utilize o azeite de oliva extra virgem em saladas e pratos frios para aproveitar o sabor e benefícios nutricionais. Para cozinhar, prefira o azeite de oliva comum, que tem um ponto de fumaça mais alto.

O azeite de oliva é rico em ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes. Substitua outras gorduras menos saudáveis por azeite de oliva para promover a saúde cardiovascular.

Armazene os limões na geladeira para prolongar a durabilidade. Se precisar de apenas algumas gotas de suco, faça um pequeno furo no limão e esprema a quantidade necessária.

Utilize o suco e a casca de limão para adicionar frescor e acidez a pratos doces e salgados. Experimente em marinadas, saladas, sobremesas e bebidas.

Os limões são ricos em vitamina C, essencial para a saúde imunológica.

