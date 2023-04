Para uma Páscoa mais saborosa: confira 10 receitas à base de peixe para alegrar seu feriado

A Páscoa está chegando, e para celebrar com a família, nada melhor do que juntar todos ao redor da mesa para saborear uma carne branca típica desta época do ano. O mais comum é obviamente o bacalhau, tradição que surgiu na Idade Média e que foi trazida ao Brasil pelos portugueses seguidores da fé cristã. Mas para aqueles que querem economizar, ou simplesmente preferem o gosto de outros pescados, o Portal Bonde trouxe também receitas com atum, sardinha, linguado e tilápia ;)





CONFIRA: